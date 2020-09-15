«Зеленая зона» Багдада подверглась обстрелу

"Зеленая зона" Багдада подверглась в ночь на вторник ракетному обстрелу. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в силовых структурах столицы.

По их данным, всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США , было выпущено по меньшей мере два реактивных снаряда. Отмечается, что для отражения атаки были задействованы установленные несколько месяцев назад для защиты американской дипмиссии системы противовоздушной обороны. Где именно упали ракеты и причинили ли они какой-либо ущерб, пока не известно.

"Зеленая зона" — хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада — в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. 26 января по ней было выпущено пять ракет: три из них упали непосредственно на территории посольства США, причем одна попала в здание столовой, где в тот момент шел ужин.

Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.