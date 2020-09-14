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Эксперт заметил у бойцов белорусского ОМОНа оружие НАТО 

News.ru 22 минуты назад
Оружие белорусского ОМОНа удивило эксперта
Фото: Reuters
Бывший сотрудник одного из российских спецподразделений Дмитрий Данов (фамилия изменена) рассказал, что заметил в руках у одного из бойцов ОМОН Белоруссии американский дробовик.
Об этом он сообщил в беседе с «МК», комментируя вопрос журналистов о появлении на улицах Минска омоновцев с боевым оружием. По словам эксперта, его очень удивило задействование сотрудников с подобным вооружением, так как для многих стран подобные шаги являются беспрецедентными. На вопрос журналистов о том, какое оружие было в руках бойцов ОМОНа в Минске, он заявил, что заметил американский дробовик.

У одного из бойцов я опознал служебный дробовик Моссберг (Mossberg) 590 американского производства в армейской комплектации с пластиковым прикладом, — сообщил эксперт.

Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
По словам Дмитрия, наличие у белорусских спецподразделений такого оружия его не удивляет, так как ранее ими уже применялись светошумовые гранаты чешского производства. Он отметил, что на постсоветском пространстве с дробовиками «не очень хорошо обстоит».

Качество не то. А Моссберг — это проверенная временем классика, используется армейскими и полицейскими структурами по всему миру, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Белоруссии в ходе акций протеста, прошедших 13 сентября, сотрудники правоохранительных органов задержали 774 митингующих человека. Об этом на следующий день сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
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Комментарии 14
Армия , Оружие , Ольга Чемоданова , МВД , НАТО , Минск
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