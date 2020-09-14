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Лукашенко рассказал, к чему Россия и Белоруссия должны готовить армии 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Лукашенко рассказал о цели армий РФ и Белоруссии
Фото: РИА Новости
Россия и Белоруссия должны готовить свои армии, чтобы "не дай бог противостоять" возможной внешней агрессии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности, они проводят учения, тогда когда хотят. Поэтому мы также, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, мы будем готовить свои армии для того, чтобы если не дай Бог, чтобы можно было этому противостоять", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

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Армия , В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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