Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу 

Газета.Ru 58 минут назад
Уничтожит авианосную группу: смоделирован удар «Кинжала»
Фото: Газета.Ru
Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка. Это следует из статьи «Военного обозрения», авторы которой смоделировали такую ситуацию.
Эксперты смоделировали ситуацию, при которой авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии атакованы с воздуха гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал», пишет «Военное обозрение».
Как отмечает издание, один из рассматриваемых вариантов предполагает гипотетическое нанесение удара по одному из наиболее крупных авианосцев современности — USS George H. W.Bush («Джордж Буш») ВМС США. Водоизмещение американского авианесущего корабля составляет 97 тыс. т, а максимальная длина достигает 333 м. Экипаж судна состоит из 3,2 тыс. человек, плюс почти 2,5 тыс. военнослужащих авиационного крыла. Теоретический авиаудар наносил российский истребитель МиГ-31.
Моделирование представляет собой выбор точки контакта гиперзвуковой ракеты комплекса с авианосцем с учетом массы ее боевой части.
Как указано в открытых источниках, масса боевой части Х-47М2 «Кинжал» составляет 500 кг. Кроме того, учитывается и максимальная скорость полета ракеты на траектории: она составляет порядка 12 Махов (примерно 14,7 тыс. км/час).
Исходя из показателей российского гиперзвукового ракетного комплекса, даже при нахождении в составе авианосной ударной группы с прикрытием системой ПВО-ПРО, авианосец не сможет перехватить «Кинжал». Как отмечает издание, характеристики корабельных систем защиты от средств авиации США не позволяют оказать противодействие гиперзвуковому ракетному оружию. По мнению экспертов, эффективнее всего может быть нанесение удара не по командной рубке, а по палубе авианосца.
«Военное обозрение» пишет, что первое время после удара авианосец может оставаться на плаву, но потенциал его авиационного крыла будет сведен к нулю. К тому же такая атака способна привести к поражению хотя бы одного из двух военно-морских реакторов A4W от Westinghouse, общая мощность которых составляет 1100 МВт.
При этом ракета может не просто разрушить контуры циркуляции теплоносителя, а привести к взрыву самих ядерных реакторов в ходе их активной работы при выполнении боевой операции. Исходя из этого, удар одной ракетой комплекса «Кинжал» может оказаться достаточным для полного уничтожения не только головного авианосца, но и всей авианосной ударной группы.
«Кинжал» — это авиационный вариант ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Он несет опытно-боевое дежурство в российской армии еще с 1 декабря 2017 года. Впервые о нем сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года.
Глава России обратил внимание на скорость ракеты, которая в десять раз превышает скорость звука, и ее возможность маневрировать на всей траектории полета.
По словам президента, летно-технические характеристики самолета-носителя «Кинжала» позволяют доставлять оружие в точку сброса «за считанные минуты».
Как утверждают представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), гиперзвуковой ракетный комплекс способен поражать объекты противника не только на суше, но и на море, отмечает «Военное обозрение».
По информации ТАСС, впервые боеприпас испытали в ноябре прошлого года в Арктике, когда истребитель МиГ-31К выпустил ракету по наземной цели. По словам источника агентства, скорость «Кинжала» достигла 10 Махов.
В феврале источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что российские сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 могут вооружить гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал». Проработка проекта должна быть завершена до конца текущего года.
Но он не уточнил, будут ли оружием оснащаться строевые Ту-160 или их носителями станут модернизированные Ту-160М.
Ту-160 — это многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство этого самолета в модернизированном варианте — Ту-160М. Впервые Ту-160М поднялся в воздух 2 февраля. На самолете обновили пилотажно-навигационное оборудование, комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия. Бомбардировщик можно вооружить 12-ю стратегическими крылатыми ракетами на двух многопозиционных поворотных пусковых установках внутри фюзеляжа.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
Газета.Ru: последние новости
Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS Зеленский просит вмешательства России в ситуацию урегулирования в Донбассе Зеленский просит вмешательства России в ситуацию урегулирования в Донбассе Трамп обвинил Пентагон в ведении войн ради обогащения Трамп обвинил Пентагон в ведении войн ради обогащения
Комментарии 6
Армия , Войска , Оружие , Статьи , Джордж Буш , Владимир Путин , ОАК , НАТО , ИТАР-ТАСС , Военное обозрение , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат Ещенко стал главным потерпевшим по делу о ее убийстве
Брат Ещенко стал главным потерпевшим по делу о ее убийстве
Стюардесса бросила вызов Ким Кардашьян
Стюардесса бросила вызов Ким Кардашьян
В Японии одобрили указания на случай встречи с НЛО
В Японии одобрили указания на случай встречи с НЛО
Бомбардировщики США приблизились к границе России
Бомбардировщики США приблизились к границе России
Новости партнеров
Видео
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение