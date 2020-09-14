Эксперт объяснил планы Индии уничтожать AWACS

«У Индии есть серьезные конкуренты. Тот же Китай имеет самолеты радиолокационного дозора. Также эти ракеты пригодятся в случае возникновения локального конфликта с США , который исключать нельзя», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков . Так он прокомментировал решение Индии создать крылатую ракету «Брамос» для уничтожения самолетов-разведчиков AWACS.

«Задача устранения самолетов AWACS стоит очень остро. Эти самолеты опасны, так как представляют собой стволовой хребет ударной группировки атакующей стороны. Его уничтожение лишает противника 70% боевых возможностей», — сказал доктор военных наук, капитан первого ранга запаса Константин Сивков.

По его словам, самолеты AWACS «освещают» всю обстановку в районе боевых действий и способны серьезно защищаться. Кроме того, их прикрывает истребительная авиация, корабли с ракетным оружием и наземные средства ПВО.

«Индия претендует на статус лидера в Индийском океане, и у нее есть серьезные конкуренты. Тот же Китай имеет самолеты радиолокационного дозора. Также эти ракеты пригодятся в случае возникновения локального конфликта с США, который нельзя исключать», — заключил эксперт.

Ранее содиректор российско-индийского предприятия «БРАМОС» Александр Максичев сообщил об утверждении проекта крылатой ракеты «Брамос» для уничтожения самолетов радиолокационного обнаружения AWACS.

Окончание работ для проведения первого пуска ракеты «воздух-воздух», предназначенной для «уничтожения воздушных целей типа самолетов AWACS», запланировано на 2024 год, передает РИА «Новости».

Максичев пояснил, что ракета будет предназначена для уничтожения крупных и важных воздушных целей. Сейчас ракеты «Брамос» могут уничтожать наземные и морские цели.

Как заявил Максичев, «платформа» сохранится, будет проведена «некоторая модернизация», но «мозги» будут «другие, то есть другая головка самонаведения для уничтожения радиолокационной, то есть контрастной (воздушной) цели».

Напомним, до 2028 года планируется создать гиперзвуковую ракету «Брамос».