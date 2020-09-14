Россия и Индия возьмут AWACS на прицел

Россия и Индия планируют к 2024 году создать крылатую ракету класса «воздух-воздух», сообщил содиректор российско-индийского совместного предприятия «Брамос» Александр Максичев. Ранее сообщалось, что скорость этой ракеты, согласно плану, должна составить около семи Махов. Испытания нескольких модификаций «Брамоса» с увеличенной дальностью запланированы на текущий год, сообщали в корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

К 2024 году планируется создать крылатую ракету «Брамос» класса «воздух-воздух», предназначенную для уничтожения воздушных целей типа самолетов радиообнаружения и наведения AWACS, сообщил РИА «Новости» содиректор российско-индийского совместного предприятия «Брамос» Александр Максичев. По его словам, проект этого оружия уже утвержден.

Максичев назвал принципиальным отличием этой ракеты возможность ее использования при поражении крупных и важных воздушных целей.

Существующие сегодня ракеты «Брамос» могут уничтожать только наземные и морские цели.

«Таким образом мы расширяем номенклатуру целей для ракет «Брамос», через несколько лет она будет способная уничтожать и воздушные цели. То есть платформа останется той же, лишь с некоторой модернизацией, но «мозги» у нее будут другие, то есть другая головка самонаведения для уничтожения радиолокационной, то есть контрастной (воздушной) цели», — пояснил содиректор «Брамоса».

Совместное предприятие российского НПО Машиностроения и индийской Организации оборонных исследований и разработок «Брамос» было создано в 1998 году. Оно специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.

AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) — это электронная система разведки и управления. Она устанавливается на самолеты и вертолеты. Комплекс предназначен для обнаружения объектов противника на дальнем расстоянии в воздухе, на земле и на воде, на которые наводят средства поражения или перехвата. Кроме того, она используется для координации действий сил союзников и выполнения смежных задач. В русскоязычной литературе используется термин ДРЛОиУ — система дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

В прошлом месяце представитель «Брамоса» Правин Патхак сообщил ТАСС, что гиперзвуковая ракета «Брамос» должна по итогам создания иметь скорость в семь Махов.

«В течение всего полета у ракеты будет работать двигатель. На первом этапе мы рассчитываем на скорость пять-шесть Махов, мы достигнем этого намного раньше. На втором этапе — немного попозже, — мы рассчитываем выйти на шесть-семь Махов», — сказал он.

Один Мах составляет примерно 340 м/с (1224 км/ч), то есть новейшая гиперзвуковая ракета сможет двигаться со скоростью 8568 км/ч.

По его слова, испытания «Брамоса» планируется завершить в 2023 году.

«Работа над гиперзвуковой ракетой проводится при поддержке России. Индийская сторона также проводит большую работу. Там, как и везде, есть определенные трудности, но мы их решаем», — подчеркнул Патхак.

По его словам, в начале лета «Брамос» в варианте крылатой ракеты воздушного базирования «Брамос-А» успешно прошла сертификацию в Индии.

«Совсем недавно, 10 июня, сверхзвуковая крылатая ракета воздушного базирования «Брамос» получила первое разрешение на применение, выданное сертификационным агентством Индии CEMILAC. Все характеристики для индийских ВВС подтверждены. «Брамос» стала первой индийской авиационной ракетой, которая получила это разрешение», — подчеркнул гендиректор КТРВ.

Он выразил мнение, что крылатая ракета воздушного базирования существенно увеличит возможности Военно-воздушных сил Индии.

Обносов уточнил, что дальность пуска «Брамоса» до цели составляет 300 км, а дальность полета самолета-носителя Су-30МКИ с дозаправкой превышает 3 тыс. км. Он отметил, что вместе эти характеристики дали индийским ВВС огромное преимущество в их действиях в зоне Индийского океана.

Глава КТРВ также высоко оценил работу самого российско-индийского совместного предприятия «Брамос Aerospace». «Этот совместный динамично развивающийся проект — один из лучших примеров военно-технического сотрудничества», — констатировал он.