Разведчики из РФ десантировались в тыл «противника»

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Военнослужащие разведывательных подразделений военной базы России Армении совершили десантирование в тыл условного противника в ходе общих учений с армянскими военными. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что они десантировались штурмовым способом из вертолетов Ми-8МТВ на полигон "Алагяз".

В ходе учений военные отыскали местонахождение главных сил условного противника, передали координаты объектов и военной техники, повредили средства связи, совершили налет на командный пункт, захватили важные документы и пленных.

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