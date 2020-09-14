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Разведчики из РФ десантировались в тыл «противника» на учениях в Армении 

Газета.Ru 51 минуту назад
Разведчики из РФ десантировались в тыл «противника»
Фото: Газета.Ru
Военнослужащие разведывательных подразделений военной базы России в Армении совершили десантирование в тыл условного противника в ходе общих учений с армянскими военными. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Отмечается, что они десантировались штурмовым способом из вертолетов Ми-8МТВ на полигон "Алагяз".
В ходе учений военные отыскали местонахождение главных сил условного противника, передали координаты объектов и военной техники, повредили средства связи, совершили налет на командный пункт, захватили важные документы и пленных.
Кроме того, военн