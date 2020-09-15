Стало известно об операции США в Черном море

«Эсминец «Рузвельт» с управляемым ракетным оружием начал переход в северном направлении в Черное море 15 сентября для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — передает ТАСС текст заявления.