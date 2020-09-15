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Эсминец ВМС США «Рузвельт» направился в Черное море 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 14 минут назад
Стало известно об операции США в Черном море
Фото: Reuters
Американский эсминец «Рузвельт» с управляемым ракетным оружием направляется в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море, сообщили в 6-м флоте ВМС США.

«Эсминец «Рузвельт» с управляемым ракетным оружием начал переход в северном направлении в Черное море 15 сентября для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — передает ТАСС текст заявления.

Отмечается, что корабль американского флота заходит в Черное море в шестой раз с начала 2020 года.
Напомним, в понедельник Балтфлот взял на сопровождение американский эсминец «Росс».
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Армия , Конфликты , США , НАТО , ИТАР-ТАСС
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