Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов» 

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Калининградской области на полигоне "Правдинский" в минувшие выходные прошли учения по стрельбе из реактивных систем залпового огня "Град". В учениях принимали участие артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота.

РСЗО "Град" предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортёров в районе сосредоточения, артиллерийских и миномётных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.

В состав полевой реактивной системы М-21, более известной как РСЗО «Град», входит боевая машина БМ-21 и неуправляемый реактивный снаряд М-21ОФ калибра 122 мм.