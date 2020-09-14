На полигоне "Свердловский" под Екатеринбургом прошли праздничные показы танков, приуроченные ко Дню танкиста. Одним из самых запоминающихся моментов шоу стало исполнение экипажами танков Т-72Б3М синхронного трюка. Бойцы Центрального военного округа Российской Федерации выполнили синхронный заезд на препятствие на трех танках, после чего боевые 40-тонные машины подлетели в воздух и одновременно выстрелили по установленным целям. Этот элемент военные репетировали несколько дней, готовясь к показу. Зрителям на трибунах, среди которых было много детей, понравился такой трюк. Собравшиеся посмотреть на профессиональный праздник танкистов ахнули одновременно с полетом танков.
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия , Видео , Екатеринбург
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