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Синхронный полёт трёх танков попал на видео 

Вадим Дроздов 54 минуты назад
На полигоне "Свердловский" под Екатеринбургом прошли праздничные показы танков, приуроченные ко Дню танкиста. Одним из самых запоминающихся моментов шоу стало исполнение экипажами танков Т-72Б3М синхронного трюка. Бойцы Центрального военного округа Российской Федерации выполнили синхронный заезд на препятствие на трех танках, после чего боевые 40-тонные машины подлетели в воздух и одновременно выстрелили по установленным целям. Этот элемент военные репетировали несколько дней, готовясь к показу. Зрителям на трибунах, среди которых было много детей, понравился такой трюк. Собравшиеся посмотреть на профессиональный праздник танкистов ахнули одновременно с полетом танков.
Армия , Видео , Екатеринбург
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