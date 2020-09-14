Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

СМИ: японские Силы самообороны получили указания на случай встречи с НЛО 

ТАСС и ещё 6 39 минут назад
В Японии одобрили указания на случай встречи с НЛО
Фото: Reuters
Министерство обороны Японии и Силы самообороны получили инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО), которые в том числе предписывают осуществить сбор информации об объекте в максимально возможном объеме. Как сообщил в понедельник телеканал NHK, соответствующие указания были одобрены главой Минобороны Таро Коно и разосланы по ведомствам в письменном виде.
В частности, инструкции содержать требование к летчикам в кратчайшие сроки проинформировать командование о появлении неопознанного летающего объекта или беспилотника. Кроме того, в документе закреплены требования провести анализ полученных данных и оценку возможной угрозы безопасности Японии. Также пилоты должны сделать фотографии или видео объекта.
Коно в апреле распорядился подготовить и инструкции для Сил самообороны на случай встречи с НЛО. При этом тогда министр уточнил, что он не верит в их существование.
В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, где, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Как говорилось в сообщении, ролики попали в интернет еще в 2007 и 2017 году, но тогда своего разрешения на их обнародование Минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии подтвердили.
После этого Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов НЛО.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
ТАСС: последние новости
Главком ВКС РФ: полеты боевой авиации США над Украиной не помогают снизить напряженность Главком ВКС РФ: полеты боевой авиации США над Украиной не помогают снизить напряженность Белоруссия зафиксировала переброску американской бронетанковой части в 15 км от границы Белоруссия зафиксировала переброску американской бронетанковой части в 15 км от границы В МО РФ заявили, что бомбардировщики США отрабатывали удар по Калининградской области В МО РФ заявили, что бомбардировщики США отрабатывали удар по Калининградской области
Комментарии
Армия , Азия , Министерство обороны , Пентагон , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомбардировщики США приблизились к границе России
Бомбардировщики США приблизились к границе России
Раскрыты планы Huawei на рынке смартфонов
Раскрыты планы Huawei на рынке смартфонов
Путин высказался об обвинениях по «делу Навального»
Путин высказался об обвинениях по «делу Навального»
Россия и Индия создадут «убийцу самолетов»
Россия и Индия создадут «убийцу самолетов»
Видео
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение