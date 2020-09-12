Минск обнаружил американские танки у границ

"Также мы отмечаем усиленные полеты авиации [НАТО] вдоль нашей государственной границы и ведение разведки происходящих мероприятий на территории нашего государства. Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков Б-52 вдоль нашей государственной границы", — добавил министр.