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Белоруссия зафиксировала переброску американской бронетанковой части в 15 км от границы 

ТАСС и ещё 2 45 минут назад
Минск обнаружил американские танки у границ
Фото: Reuters
Белоруссия зафиксировала переброску американского бронетанкового батальона на полигон в Литве, в 15 км от границы. Об этом сообщил в воскресенье в эфире белорусского телеканала СТВ министр обороны республики Виктор Хренин после состоявшегося в Минске совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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"Происходит переброска на полигон Пабраде (в Литве — прим. ТАСС), в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США", — сказал он.

"Также мы отмечаем усиленные полеты авиации [НАТО] вдоль нашей государственной границы и ведение разведки происходящих мероприятий на территории нашего государства. Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков Б-52 вдоль нашей государственной границы", — добавил министр.

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Армия , Войска , Оружие , НАТО , ИТАР-ТАСС , Литва
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