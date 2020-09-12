Минск обнаружил американские танки у границ

Белоруссия зафиксировала переброску американского бронетанкового батальона на полигон в Литве, в 15 км от границы. Об этом сообщил в воскресенье в эфире белорусского телеканала СТВ министр обороны республики Виктор Хренин после состоявшегося в Минске совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Происходит переброска на полигон Пабраде (в Литве — прим. ТАСС), в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США", — сказал он.
"Также мы отмечаем усиленные полеты авиации [НАТО] вдоль нашей государственной границы и ведение разведки происходящих мероприятий на территории нашего государства. Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков Б-52 вдоль нашей государственной границы", — добавил министр.