Лукашенко назвал условие отвода войск от западной границы 

"Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооруженные силы в таком количестве", — сказал Лукашенко, отметив, что это обходится недешево.