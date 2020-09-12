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Раскрыты подробности «победы» США над Россией 

Lenta.ru 57 минут назад
Раскрыты подробности «победы» США над Россией
Фото: Lenta.ru
В публикации The Drive раскрываются подробности смоделированной в ходе недавних учений «победы» США над Россией. Соответствующие мероприятия проходили с 31 августа по 3 сентября, в частности, на площадках в Неваде и Нью-Мексико.
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Согласно изданию, атакующие крылатые ракеты, имитирующие вражеское оружие, были ​​представлены беспилотниками-мишенями BQM-167 Skeeter, для уничтожения которых использовались разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper (управляемая ракета AIM-9 Sidewinder класса «воздух-воздух» с инфракрасной головкой самонаведения), истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon (ракета AGR-20A Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) с лазерным наведением) и самоходная гаубица XM1299 (сверхскоростной заряд Hyper Velocity Projectiles (HVP)).
В сентябре журналист издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала работу «революционной системы управления боевыми действиями» Advanced Battle Management System (ABMS), в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы. Автор отмечала, что, в частности, «войска защищают родную страну от [имитации] атаки крылатых ракет с использованием оружия воздушного и наземного базирований».
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Комментарии 6
Армия , В мире , Невада , США
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