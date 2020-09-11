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В ВКС рассказали о тренировке США авиаударов по России 

ТК «Звезда» и ещё 5 1 час назад
В ВКС рассказали о тренировке США авиаударов по России
Фото: Wikimedia
В конце прошлого месяца американские бомбардировщики отработали нанесение условного ракетного удара по объектам в РФ.
Три американских бомбардировщика В-52Н отрабатывали 31 августа над территорией Нидерландов, Германии, Польши и стран Балтии удары крылатыми ракетами по Калининградской области. Об этом в пятницу сообщил Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

«По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

По словам Суровикина, по всему маршруту полет бомбардировщиков отслеживался радиолокационными подразделениями Балтийского флота и 6-й армии ВВС и ПВО.
Также он добавил, что 28 августа на учениях Allied Sky американские бомбардировщики В-52Н отработали условные удары крылатыми ракетами по России из Эстонии и Канады.
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Комментарии
Армия , В мире , Сергей Суровикин
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