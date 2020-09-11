В ВКС рассказали о тренировке США авиаударов по России 

«По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.