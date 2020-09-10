Названа причина начала войны между Россией и Западом

Обнажение природных ресурсов в результате таяния арктических льдов приведет к ледяным стычкам между РФ и Западом, считают британские журналисты.

Корабли ВМС Великобритании присоединились к Военно-морским силам США Норвегии , чтобы обозначить свою позицию относительно свободной навигации в Арктике, пишут журналисты издания Mirror, перевод статьи которых приводит "ПолитРоссия".

Арктический регион богат природными ресурсами, в частности нефтью и газом, ввиду чего представляет интерес для Лондона, считают авторы материала. По их словам, "ледяная битва" будет зависеть от конкуренции за обладание этими ресурсами, находящимися подо льдами.

"Есть вероятность того, что ледяной стычки будет не избежать, когда таяние ледников обнажит природные ресурсы", — считают журналисты Mirror.