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Французский корабль-разведчик нацелен на Россию и Турцию 

Аргументы Недели 28 минут назад
Корабль-разведчик «нацелился» на Россию и Турцию
Фото: соцсети
Французский разведывательный корабль Dupuy de Lome А759 занимается сбором классифицированной информации, передаваемой по радиоканалам, изучает алгоритмы работы систем обнаружения противокорабельных и противовоздушных комплексов. Об этом пишет французский специализированный аэрокосмический журнал Air&Cosmos. В Настоящее время объектами для разведки Dupuy de Lome А759 являются Турция и Россия. Сообщает портал EAD.
Для реагирования на действия французского разведывательного судна направлен буксир Черноморского флота РФ к экономической зоне Турции. По данным издания Air&Cosmos Вооруженными силами России были развернуты комплексы постановки помех дальнего действия «Мурманск-БН», системы противодействия радиолокационной разведке РЭБ «Красуха» и замаскированные под базовые станции сотовой связи для рассылки СМС идентификаторы IMSI Catcher. Они якобы нацелены на украинскую территорию. Цель Dupuy de Lome — обновить информацию о работе систем наземной и противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ВС РФ.
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Комментарии 2
Армия , Оружие , Турция
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