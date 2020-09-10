Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Эксперт объяснил, зачем F-35 маскируют под российские истребители 

ТК «Звезда» 1 час назад
Зачем F-35 маскируют под российские истребители
Фото: Reuters
В связи с поступлением на вооружение в России истребителя пятого поколения Су-57, а в Китае Chengdu J-20 и J-31, американцы решили перевооружить эскадрилью-агрессор более современными моделями, отметил Виктор Мураховский.
Военное руководство Соединенных Штатов не интересуют медийные последствия факта маскировки своих истребителей под российские и китайские самолеты во время учений. Об этом заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
В разговоре со «Звездой» Мураховский объяснил, что в ВВС США создана так называемая эскадрилья-агрессор, которая во время учений должна имитировать действия противников. В связи с поступлением на вооружение в России истребителя пятого поколения Су-57, а в Китае Chengdu J-20 и J-31, американцы решили перевооружить эскадрилью более современными моделями, добавил эксперт.

«В частности, они передают этой эскадрилье первую партию истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которая была выпущена достаточно давно и, собственно, уже требует доработки и модернизации, если оставлять ее в составе ВВС США. Но они решили этого не делать, а передать их в эскадрилью-агрессор», — рассказал Мураховский.

Он уточнил, что в Военной доктрине США вероятными противниками значатся не только Россия и Китай, но и Иран, и КНДР, и ряд других стран, однако они не обладают в данный момент таким современным вооружением.

«Они (американцы — прим.) — люди прагматичные. Они не боятся никаких медийных последствий того, что американские самолеты, раскрашенные под российские самолеты и китайские, используются во время учений и тренировок. Их это абсолютно не смущает», — добавил собеседник.

Ранее эскизы истребителей F-35 в российском камуфляже опубликовал в Сети художник и ветеран ВВС Шон Хемптон. Он уточнил, что разрабатывает дизайн по заказу военных.
Видео дня. Киркоров рассказал, сколько потратил на отдых
ТК «Звезда»: последние новости
Российский Су-27 перехватил военные самолеты США и Швеции над Балтийским морем Российский Су-27 перехватил военные самолеты США и Швеции над Балтийским морем Азербайджан направит наблюдателей на учения «Кавказ-2020» Азербайджан направит наблюдателей на учения «Кавказ-2020» Ядерный удар: британские СМИ рассказали о планах Черчилля бомбить СССР Ядерный удар: британские СМИ рассказали о планах Черчилля бомбить СССР
Комментарии
Армия , США , Виктор Мураховский , Журнал "Арсенал отечества" , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на арест 65 самолетов Украиной
В РФ отреагировали на арест 65 самолетов Украиной
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
«Это унизительно»: российская учительница взорвала Сеть
«Это унизительно»: российская учительница взорвала Сеть
Куценко отреагировал на приговор Ефремову
Куценко отреагировал на приговор Ефремову
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение