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Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС 

Вадим Дроздов 36 минут назад
Над Поволжьем экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили воздушную дозаправку самолетов на высоте более 5 тысяч метров. Также было произведено патрулирование заданной зоны и условный пуск ракет по целям, находящимся на полигоне.
Ту-95МС — советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Этот самолет является самым скоростным самолетом с турбовинтовыми двигателями. На базе модификаций Ту-95 были созданы летающие лаборатории различного назначения. Все модификации Ту-95 представляют собой цельнометаллический четырёхмоторный моноплан со стреловидным крылом и оперением, убираемым трёхточечным шасси и двумя гермокабинами впереди и сзади. По состоянию на 2020-й год армия РФ насчитывает 44 единицы Ту-95МС.
Армия , Видео
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