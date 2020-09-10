Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС 

Над Поволжьем экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили воздушную дозаправку самолетов на высоте более 5 тысяч метров. Также было произведено патрулирование заданной зоны и условный пуск ракет по целям, находящимся на полигоне.

Ту-95МС — советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Этот самолет является самым скоростным самолетом с турбовинтовыми двигателями. На базе модификаций Ту-95 были созданы летающие лаборатории различного назначения. Все модификации Ту-95 представляют собой цельнометаллический четырёхмоторный моноплан со стреловидным крылом и оперением, убираемым трёхточечным шасси и двумя гермокабинами впереди и сзади. По состоянию на 2020-й год армия РФ насчитывает 44 единицы Ту-95МС.