Раскрыта тайна «неслыханного» оружия США

Президент США Дональд Трамп , говоря о "неслыханном" американском оружии, подобия которого якобы нет ни у России , ни у Китая , скорее всего, имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании и эксплуатации которых американские военные объявили еще в 2018 году, пишет издание Popular Mechanics.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги "Ярость" (Rage) написала, что президент США Дональд Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали. В газете, которая приводит выдержки из книги Вудворда, говорится, что Трамп рассказывал о "неслыханной" системе вооружений во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР , в 2017 году. По словам автора книги, после этого заявления анонимные источники подтвердили, что у США есть новые секретные системы вооружения, и заявили, что были удивлены, что Трамп рассказал об этом.

Накануне Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане, снова заявил, что такого оружия как у США, нет ни у России, ни у Китая.

"Скорее всего, президент имел в виду новые ядерные боеголовки W76-2, которые были разработаны для размещения на баллистических ракетах подводного базирования Trident D-5", — пишет издание.

По информации журнала, сейчас на вооружении военно-морского флота США стоят двенадцать атомных подводных лодок-ракетоносителей, оснащенных примерно 20 баллистическими ракетами Trident D-5, каждая ракета может нести от четырех до пяти ядерных боеголовок W76-2. Взрывная мощность одной такой боеголовки составляет около 100 килотонн, что примерно в шесть раз больше ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму, пишет Popular Mechanics. Издание подчеркнуло, что впервые о ядерных боеголовках W76-2 администрация Трампа упомянула в феврале 2018 года как об оружии, которое "поможет противостоять любому ошибочному пониманию пробела в американских региональных силах сдерживания".