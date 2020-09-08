Выпущенная в Эстонии по России ракета пропала 

7 августа 2018 года, как сообщал «Рамблер», пресс-служба Сил обороны Эстонии уведомила, что во время учебного полета неподалеку от города Отепя истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Испании Eurofighter Typhoon по ошибке запустил боевую ракету AIM-120 AMRAAM класса «воздух — воздух».
Режим саморазрушения ракеты в воздухе в случае ошибочного запуска был у нее активизирован, однако в пресс-службе эстонских Сил обороны не исключили, что, несмотря на это, она могла упасть на землю.
«На данный момент остается неизвестным, упала ли ракета в Эстонии или пересекла российскую границу», — сообщило сегодня Avia.pro.
Также издание высказало мнение, что пересечение ракетой AIM-120 AMRAAM государственной границы России может носить роковой характер для Североатлантического альянса (НАТО) в свете роста напряженности между блоком и Россией.