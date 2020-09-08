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Военные экологи очистили Ямал от 676 тонн мусора 

Lenta.ru и ещё 4 37 минут назад
Военные экологи очистили Ямал от сотен тонн мусора
Фото: Пресс-служба Центрального военного округа
Военные экологи раньше срока закончили уборку лома на мысе Марре-Сале на полуострове Ямал и собрали 676 тонн мусора на территории в четыре гектара, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Металлолом разрезан, складирован и доставлен в места временного хранения. В настоящее время личный состав сворачивает полевой автономный лагерь и готовится к возвращению в места постоянной дислокации», — говорится в публикации.

В очистке земель с 10 июня участвовали 32 военнослужащих и 23 единицы техники. Завершить работы планировалось до 1 октября.
В октябре 2019 года сообщалось, что за пять лет военные экологи ЦВО очистили российскую Арктику от 4,5 тысячи тонн металлолома.
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