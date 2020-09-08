"Я не говорю, что военные [круги] меня любят, но солдаты [любят]. Руководители в Пентагоне, вероятно, — нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы", — сказал президент США.