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Трамп считает, что Пентагон стремится к войнам ради обогащения предприятий ВПК 

ТАСС и ещё 10 15 минут назад
Руководство американского оборонного ведомства не хочет "ничего, кроме как вести войны", чтобы способствовать обогащению предприятий, занимающихся производством вооружений, боеприпасов и военной техники. Такое мнение выразил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.
Американский лидер ранее неоднократно заявлял о своем стремлении прекратить политику "бесконечных войн". Это, а также возвращение американских военнослужащих на родину он выделяет в числе главных приоритетов во внешней политике в случае своего переизбрания на второй срок на намеченных на 3 ноября выборах. По этой причине, как полагает Трамп, руководство Пентагона, вероятно, его недолюбливает.

"Я не говорю, что военные [круги] меня любят, но солдаты [любят]. Руководители в Пентагоне, вероятно, — нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы", — сказал президент США.

"Но мы выходим из бесконечных войн", — подчеркнул он.
Соответствующие заявления Трамп сделал, критикуя своего соперника по президентской гонке демократа Джозефа Байдена. "Байден отправил нашу молодежь сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах", — считает хозяин Белого дома.
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Комментарии
Армия , Видео , Войска , Конфликты , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон
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