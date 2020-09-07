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ВВС США: мы должны готовиться к потерям на уровне Второй мировой 

ИА Regnum 59 минут назад
На уровне Второй мировой: США готовятся к потерям
Фото: Reuters
Соединенным Штатам пора привыкать к мысли о том, что ожидаемые и возможные военные конфликты не будут похожи на «лёгкую войну вдали от родных берегов», заявил 7 сентября начальник штаба ВВС США генерал Чарльз К. Браун в ходе доклада для представителей СМИ.
По его словам, в данный момент ещё существует «окно возможностей» для ускорения изменений в Вооруженных силах.
При этом он пояснил, что ранее ВВС США «пользовались исторически аномальным периодом доминирования», который продолжался со времени операции «Буря в пустыне». Однако противники США, в первую очередь Россия и Китай, в течение 30 последних лет повышали свой боевой потенциал для противодействия.
В итоге этих процессов, отметил генерал Браун, сложилась ситуация, в которой США должны готовиться к конфликтам, в которых «темпы боевого истощения и риски» будут сопоставимы со Второй мировой войной.
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Армия , Чарльз Браун , США
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