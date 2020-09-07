МиГ «перехватил» иностранный самолет третий раз за день

Все новости на карте

Российский МиГ-29 третий раз за день вылетал на сопровождение британского самолета-разведчика в районе Баренцева моря. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Национальный центр управления обороной.

"Российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет разведчик над акваторией Баренцева моря", — говорится в сообщении.

В центре добавили, что МиГ-29 вернулся на аэродром базирования после разворота иностранного самолета.

Ранее российский истребитель вылетел сперва на "перехват" норвежского самолета береговой охраны, а затем на "перехват" самолета-разведчика Британии над Баренцевым морем.