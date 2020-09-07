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МиГ-29 «перехватил» иностранный самолет над Баренцевым морем третий раз за день 

Газета.Ru и ещё 16 57 минут назад
МиГ «перехватил» иностранный самолет третий раз за день
Фото: Газета.Ru
Российский МиГ-29 третий раз за день вылетал на сопровождение британского самолета-разведчика в районе Баренцева моря. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Национальный центр управления обороной.

"Российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет разведчик над акваторией Баренцева моря", — говорится в сообщении.

В центре добавили, что МиГ-29 вернулся на аэродром базирования после разворота иностранного самолета.
Ранее российский истребитель вылетел сперва на "перехват" норвежского самолета береговой охраны, а затем на "перехват" самолета-разведчика Британии над Баренцевым морем.
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Армия , Войска , Оружие
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