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Британия лишилась шести истребителей из-за нехватки топлива и плохой погоды 

Слово и Дело 1 час назад
Британия лишилась истребителей из-за погоды
Фото: Reuters
Инцидент произошел в графстве Норфолк, где с авиабазы Уэст-Рейнхэм вылетела группа "Хантеров" для проведения тренировочного полета, пишут авторы "Крыльев войны" для ФАН. Шесть машин пилотировали курсанты, а еще две — инструкторы.
Топливо у истребителей подошло к концу через 20 минут после начала воздушной тренировки, однако возвращение в Уэст-Рейнхэм оказалось невозможным ввиду ухудшения погодных условий, в результате чего было принято решение о перенаправлении самолетов на соседнюю авиабазу Мархэм, где пилоты должны были приземлиться с визуальным заходом на посадку.
Погода, к сожалению британских пилотов, ухудшилась и над Мархэмом, однако самолеты были уже на подлете, а горючего почти не осталось. Первая пара самолетов смогла приземлиться, однако вторая пара не так благополучно совершила посадку: первый пилот катапультировался, а второй разбился в результате неудачной попытки посадить машину. Еще один летчик смог сесть "на брюхо" на близлежащем поле, а три других пилота совершили катапультирование, решив не рисковать. Таким образом ВВС Великобритании было потеряно шесть Hawker Hunter F1 за 45 минут из-за нехватки горючего и плохой погоды.
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Армия , Остров Норфолк
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