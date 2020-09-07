США смоделировали войну с Россией 

Журналист издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США , где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы

«Войска трудятся на современных компьютерах со стильными графическими интерфейсами, которые одним нажатием кнопки открывают в реальном времени карты российских ракетных объектов или оперативные данные о наличии истребителей на базах ВВС [Военно-воздушных сил] США на Аляске», — пишет автор.

Инсинна отмечает, что, в частности, «войска попытаются защитить родную страну от [имитации] атаки крылатых ракет с использованием оружия воздушного и наземного базирования».

Тем не менее автор отмечает, что продемонстрированная концепция усовершенствованной системы управления боевыми действиями еще не находит практического применения в полной мере, а американские «военные погрязли в прошлом», поскольку операторы вручную отслеживают потоки данных и проводят телефонные переговоры, сопоставляя разнородную информацию, и составляют презентации и отчеты, которые могли бы привлечь внимание военного руководства.

Инсинна пишет, что задача усовершенствованной системы управления боевыми действиями Advanced Battle Management System (ABMS) ВВС США заключается «в том, чтобы ускорить этот цикл, позволяя быстрее принимать потенциально жизненно важные решения». Автор отмечает, что первый эксперимент, связанный с ABMS, был проведен в декабре 2019 года, когда, в частности, спутниковая группировка SpaceX Starlink была подключена к летающей батарее непосредственной поддержки подразделений сухопутных войск на поле боя AC-130 Spectre.

«Однако эксперимент 3 сентября был спроектирован как более амбициозный. Сценарий начинается с того, что неназванная нация с сопоставимыми военными возможностями предпринимает враждебные действия в отношении Соединенных Штатов», — пишет корреспондент.

По ее словам, подобные действия противника обусловлены реакцией на сдерживание, осуществляемой в его отношении США.

«Противник начинает серию наступательных операций — сначала посредством кибератаки, затем — нападения на американские объекты в космосе и, наконец, запуски крылатых ракет по территории Соединенных Штатов», — пишет журналист.

Инсинна отметила, что физически атакующие крылатые ракеты, имитирующие вражеское оружие, были представлены ​​шестью беспилотниками-мишенями BQM-167 Skeeter, запущенными на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико, все или часть из которых были поражены снарядом, выпущенным 155-миллиметровой пушкой самоходной артиллерийской установки M109 Paladin.

В публикации приводится мнение директора ВВС США по закупкам Уилла Ропера, положительно оценившего использование для уничтожения дорогостоящих ракет «противника» дешевых снарядов. Однако, по его словам, настоящей «звездой шоу» стало использование облачных технологий и сиcтем связи стандартов 4G и 5G, позволяющих с высокой скоростью передавать данные, необходимые для принятия решения об уничтожении цели.

В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.

В августе 2018 года Харриган утверждал, что последние полтора года США активно собирают данные о российской военной технике и ее возможностях в Сирии.