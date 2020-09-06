НАТО приближается к России

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Командование Североатлантического альянса собирается перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

О том, что НАТО планирует сделать это уже в ближайшее время, заявил министр обороны России Сергей Шойгу по окончании Армейских игр-2020.

По его словам, численность развёрнутых в Восточной Европе подразделений НАТО уже превысила 10 тысяч военнослужащих.

Кроме этого, Шойгу отметил, что данные манёвры происходят под предлогом «стратегического сдерживания России».

Вместе с этим, как напомнил министр, своими действиями Альянс нарушает обещание не размещать у линии соприкосновения с существенные боевые силы.

Напомним, что такое обязательство было прописано в Основополагающем акте Россия–НАТО, датируемым 1997 годом.