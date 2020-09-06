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НАТО хочет продвинуться поближе к России 

Deita.ru 42 минуты назад
НАТО приближается к России
Фото: Reuters
Командование Североатлантического альянса собирается перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
О том, что НАТО планирует сделать это уже в ближайшее время, заявил министр обороны России Сергей Шойгу по окончании Армейских игр-2020.
По его словам, численность развёрнутых в Восточной Европе подразделений НАТО уже превысила 10 тысяч военнослужащих.
Кроме этого, Шойгу отметил, что данные манёвры происходят под предлогом «стратегического сдерживания России».
Вместе с этим, как напомнил министр, своими действиями Альянс нарушает обещание не размещать у линии соприкосновения с существенные боевые силы.
Напомним, что такое обязательство было прописано в Основополагающем акте Россия–НАТО, датируемым 1997 годом.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Европа , Оружие , Сергей Шойгу , НАТО , РИА "Дейта" , ИТАР-ТАСС , Польша
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