Россия сделала НАТО предложение по учениям

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По словам министра, российской стороной предлагались, в частности, такие меры, как отвод районов учений вглубь от линии соприкосновения России и НАТО и согласование минимально допустимых дистанций сближения кораблей и самолетов.

«Однако в Брюсселе они [предложения России] воспринимаются негативно», — сказал Шойгу.

Он добавил, что в НАТО не готовы к совместной работе «в целях укрепления региональной стабильности».