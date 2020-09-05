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Россия предложила НАТО снизить число учений во время пандемии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россия сделала НАТО предложение по учениям
Фото: Reuters
Москва предложила НАТО снизить число военных учений во время пандемии, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение отношений, заявил глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра, российской стороной предлагались, в частности, такие меры, как отвод районов учений вглубь от линии соприкосновения России и НАТО и согласование минимально допустимых дистанций сближения кораблей и самолетов.

«Однако в Брюсселе они [предложения России] воспринимаются негативно», — сказал Шойгу.

Он добавил, что в НАТО не готовы к совместной работе «в целях укрепления региональной стабильности».
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что Москва на фоне пандемии коронавируса выдвинула инициативу по соблюдению военной сдержанности, предложила отвод оперативных учений от линии соприкосновения Россия-НАТО и другие меры транспарентности. Он также добавил, что Россия уже отказалась от проведения учений близ границ стран-членов НАТО и организует масштабные мероприятия по подготовке войск в основном внутри страны.
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Армия , Войска , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , Министерство обороны , НАТО , Москва
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