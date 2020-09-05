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Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Шойгу заявил об угрозе в Черном море
Фото: РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что в Черном море стали чаще появляться военные корабли иностранных держав, в том числе тех, которые не относятся к региону.

"Это не наш флот у берегов Сан-Франциско регулярно ходит туда-сюда, а их флот в Черном море. Мало того, там флота и корабли нерегиональных держав. И это стало регулярно, это стало почти постоянно", — сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 1".

При этом он отметил, что российские корабли сопровождают зарубежные, когда те появляются в Черном море. Он также пожаловался на то, что в СМИ после этого появляется информация о том, что российские военные якобы действуют непрофессионально, некорректно.

"Мы делаем все, чтобы не было угрозы нашей стране", — добавил министр.

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Армия , Войска , Катастрофы , Конфликты , Оружие , Сергей Шойгу , Сан-Франциско
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