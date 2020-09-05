Шойгу заявил об угрозе в Черном море

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что в Черном море стали чаще появляться военные корабли иностранных держав, в том числе тех, которые не относятся к региону.

"Это не наш флот у берегов Сан-Франциско регулярно ходит туда-сюда, а их флот в Черном море. Мало того, там флота и корабли нерегиональных держав. И это стало регулярно, это стало почти постоянно", — сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 1".

При этом он отметил, что российские корабли сопровождают зарубежные, когда те появляются в Черном море. Он также пожаловался на то, что в СМИ после этого появляется информация о том, что российские военные якобы действуют непрофессионально, некорректно.