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США покажут России всю ядерную мощь 

Lenta.ru 39 минут назад
США покажут России всю ядерную мощь
Фото: Mike Blake / Reuters
США начали модернизацию собственных ядерных сил в ответ на такие же действия России, заявил заместитель помощника главы Пентагона Роберт Суфер. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на Пентагон.
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По словам заместителя, к модернизации Соединенные Штаты приступили только сейчас, в отличие от России, которая «уже занимается модернизацией своих сил». Суфер отметил, что США находятся «на пороге перехода от концептуальной к инженерной фазе, позволяющей фактически закупить эти системы».

«И только примерно к 2030 году Россия и Китай увидят всю мощь нашей ядерной модернизации», — сказал заместитель.

В феврале американское издание Breaking Defense сообщило, что исполняющий обязанности министра Военно-морских сил (ВМС) США Томас Модли в последнем меморандуме, еженедельно рассылаемом всем основным флотским службам, признал разработку Китаем и Россией гиперзвукового оружия моментом «Спутника» для Соединенных Штатов.
В марте 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о перспективном супероружии страны: стратегическом ракетном комплексе РС-28 «Сармат», крылатой ракете практически неограниченной дальности «Буревестник», подводном беспилотном плавательном аппарате «Посейдон», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», ракетном комплексе «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке «Пересвет».
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Комментарии 21
Армия , В мире , Роберт Суфер , Владимир Путин , Пентагон , США
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