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Американские солдаты в Сирии занялись поисками порнозвезды 

Вероника Полынина 32 минуты назад
Американские военные в Сирии опубликовали в Tik Tok видео, в котором они интересуются у местных жителей, не видели ли те их любимую порноактрису Миа Халифу.
На записи военнослужащие интересуются у сирийцев по-английски, где Миа Халифа, и объясняют, что это такая девушка. Местные жители озадачены и не понимают, о чем идет речь.
Американские пользователи интернета остались возмущены неподобающими шутками представителей армии США, отмечает телеграм-канал «Карточный домик». Многие из них задались вопросом, на что идут их налоги, если военные ведут себя таким образом.
Как сообщал «Рамблер», Миа Халифа — американская модель и порно-актриса ливанского происхождения, которая прославилась съемками в порно в хиджабе. В 2015 году Халифа была самой востребованной порно-звездой в рейтинге сервиса PornHub. Деятельность Мии Халифы была встречена резкой критикой на Ближнем Востоке. В настоящее время Халифа занимается спортивной журналистикой и живет в Майами
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Армия , Миа Халифа , Сирия
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