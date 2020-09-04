Американские военные в Сирии опубликовали в Tik Tok видео, в котором они интересуются у местных жителей, не видели ли те их любимую порноактрису Миа Халифу.

На записи военнослужащие интересуются у сирийцев по-английски, где Миа Халифа , и объясняют, что это такая девушка. Местные жители озадачены и не понимают, о чем идет речь.

Американские пользователи интернета остались возмущены неподобающими шутками представителей армии США, отмечает телеграм-канал «Карточный домик» . Многие из них задались вопросом, на что идут их налоги, если военные ведут себя таким образом.

Как сообщал «Рамблер», Миа Халифа — американская модель и порно-актриса ливанского происхождения, которая прославилась съемками в порно в хиджабе. В 2015 году Халифа была самой востребованной порно-звездой в рейтинге сервиса PornHub. Деятельность Мии Халифы была встречена резкой критикой на Ближнем Востоке. В настоящее время Халифа занимается спортивной журналистикой и живет в Майами