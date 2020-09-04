Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцы ослушались россиян в Сирии и поплатились 

Мария Иванова 1 час назад
Американцы ослушались россиян в Сирии и поплатились
Фото: Reuters
Портал «Русская весна» рассказал, что американские военные пострадали в результате стычки с россиянами в Сирии, так как ранее не прислушались к просьбам российских военнослужащих.
Как сообщал «Рамблер», ранее власти США заявили, что российские военные спровоцировали ДТП в Сирии, в результате чего пострадали американцы.
Источники CNN утверждали, что один из российских автомобилей 25 августа специально въехал в транспортное средство США. Один из американских чиновников заявил каналу, что экипаж военного конвоя США получил «травмы, похожие на сотрясение мозга».
В Белом доме подчеркнули, что американцы не хотят эскалации напряженности с другими странами в Сирии, но будут «защищать себя от враждебных действий».
По данным «Русской весны», в июле российским военным пришлось заблокировать транспорт США, так как американцы «развлекались», преследуя российский патруль. Портал отмечает, что офицер военной полиции тогда обратился к американцам и предупредил их о последствиях таких развлечений,

«Это территория Сирийской Арабской Республики. Российские Вооруженные силы здесь по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы?» — сказал он.

Офицер попросил американцев передать своему генералу, что «русские убедительно попросили их больше не преследовать». «Русская весна» утверждает, что американцы к этому не прислушались и через месяц поплатились за это.
Видео дня. Последствия супертайфуна «Майсак» в Приморье
Комментарии
Армия , Башар Асад , CNN , портал "Русская весна" , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
«Заберите микрофон!»: Скабеева высмеяла Тихановскую
«Заберите микрофон!»: Скабеева высмеяла Тихановскую
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
Заброшенный маяк Анива на Сахалине попал на видео
01:24
Заброшенный маяк Анива на Сахалине попал на видео
В мире
Секретная лаборатория мефедрона попала на видео
01:28
Секретная лаборатория мефедрона попала на видео
Происшествия
Невеста, фотограф и визажист оказались смыты в воду
00:36
Невеста, фотограф и визажист оказались смыты в воду
Происшествия
Скандал с игрушечным пистолетом попал на видео
01:00
Скандал с игрушечным пистолетом попал на видео
Происшествия
Появилось видео встречи Мишустина с Лукашенко
04:04
Появилось видео встречи Мишустина с Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение