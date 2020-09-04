Американцы ослушались россиян в Сирии и поплатились 

Портал «Русская весна» рассказал , что американские военные пострадали в результате стычки с россиянами в Сирии , так как ранее не прислушались к просьбам российских военнослужащих.

Как сообщал «Рамблер», ранее власти США заявили, что российские военные спровоцировали ДТП в Сирии, в результате чего пострадали американцы.

Источники CNN утверждали , что один из российских автомобилей 25 августа специально въехал в транспортное средство США. Один из американских чиновников заявил каналу, что экипаж военного конвоя США получил «травмы, похожие на сотрясение мозга».

В Белом доме подчеркнули, что американцы не хотят эскалации напряженности с другими странами в Сирии, но будут «защищать себя от враждебных действий».

По данным «Русской весны», в июле российским военным пришлось заблокировать транспорт США, так как американцы «развлекались», преследуя российский патруль. Портал отмечает, что офицер военной полиции тогда обратился к американцам и предупредил их о последствиях таких развлечений,

«Это территория Сирийской Арабской Республики. Российские Вооруженные силы здесь по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы?» — сказал он.

Офицер попросил американцев передать своему генералу, что «русские убедительно попросили их больше не преследовать». «Русская весна» утверждает, что американцы к этому не прислушались и через месяц поплатились за это.