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Росгвардейцы забыли про инструкцию и разбили беспилотник за миллионы рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Росгвардейцы разбили беспилотник за миллионы рублей
Фото: Telegram-канал Baza
В Ростовской области сотрудники Росгвардии запустили беспилотник за несколько миллионов рублей под неправильным углом и сломали. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
В середине июля около города Гуково майор, капитан и старший лейтенант запускали беспилотник Zala для планового облета местности. Как уточняет издание, для запуска таких аппаратов используют специальную катапульту, но росгвардейцы про это забыли.
Устройство запустили под углом в 35 градусов при максимально разрешенном в 20. Беспилотник взлетел, но уже через пару секунд упал и разбился.
Ранее сообщалось, что командующий военно-транспортной авиации генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов рассказал об увеличении исправного парка военно-транспортной авиации России до 90 процентов. По словам Бенедиктова, достичь этого удалось «благодаря обновлению авиапарка и работе инженерно-технического состава».
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Армия , Владимир Бенедиктов , Росгвардия , Гуково , Ростовская Область
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