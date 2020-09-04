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Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020» 

Вадим Дроздов 37 минут назад
В Краснодарском крае на полигоне Ейский проходил один из этаапов Международных армейских игр под названием "Чистое небо-2020". Это были соревнования зенитно-артиллерийских и зенитно-ракетных подразделений. В ходе этого этапа участники прошли 3 гонки: «Мастерство», «Взаимодействие» и «Комбинированная». По итогам соревнований первое место заняла команда Российской Федерации, второе место у военных из Лаоса, на третьем месте команда Белоруссии. Далее места распределились между командами Камбоджи, Пакистана, Узбекистана и Вьетнама. На церемонии закрытия, которая прошла 3-го сентября, представители всех участвующих в соревнованиях команд выпустили в небо белых голубей в знак мира и дружбы народов.
Армия , Видео , Краснодарский Край
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