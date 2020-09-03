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Президент Карабаха призвал готовиться к войне 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Президент Карабаха призвал готовиться к войне
Фото: РИА Новости
Президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал народ готовиться к войне, а не переговорам. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
Он заявил, что для него неприемлем ни один из известных пакетов и договоров между Арменией и Азербайджаном.
По его словам, армянская сторона не собирается обсуждать варианты, которые могут ослабить безопасность Карабаха. Арутунян уверен, что республика должна усиливать армию в ответ на агрессивную риторику Баку.

«Давайте быть реалистами и готовиться к войне, а не обсуждать тему переговоров. Переговоров не будет, я не вижу этого. Азербайджан не настроен на переговоры, он обстреливает позиции Армении, угрожает ударом по атомной электростанции. О чем тут можно говорить?», — заявил он.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились столкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.
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Армия , Конфликты , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения
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