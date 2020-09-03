ОЗХО обеспокоена ситуацией с Навальным 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обеспокоена сообщениями об отравлении Алексея Навального. Об этом заявил гендиректор организации Фернандо Ариас.
По его словам, ОЗХО продолжает следить за ситуацией с Навальным и готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками по этой теме.
«ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова помочь любому государству-участнику, которое может запросить помощь», — цитирует ТАСС Ариаса.
2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления.
В российском посольстве призвали не политизировать инцидент.