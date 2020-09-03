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ОЗХО обеспокоена ситуацией с Навальным 

RT на русском 1 час назад
ОЗХО обеспокоена ситуацией с Навальным
Фото: © Piroschka van de Wouw AFP
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обеспокоена сообщениями об отравлении Алексея Навального. Об этом заявил гендиректор организации Фернандо Ариас.
По его словам, ОЗХО продолжает следить за ситуацией с Навальным и готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками по этой теме.

«ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова помочь любому государству-участнику, которое может запросить помощь», — цитирует ТАСС Ариаса.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления.
В российском посольстве призвали не политизировать инцидент.
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Армия , Алексей Навальный , Ангела Меркель , ОЗХО , ИТАР-ТАСС
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