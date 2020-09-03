ОЗХО обеспокоена ситуацией с Навальным 

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По его словам, ОЗХО продолжает следить за ситуацией с Навальным и готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками по этой теме.

«ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова помочь любому государству-участнику, которое может запросить помощь», — цитирует ТАСС Ариаса.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления.

В российском посольстве призвали не политизировать инцидент.