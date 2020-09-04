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Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Норвегии 

ТАСС и ещё 20 2 часа назад
МиГ-31 перехватил самолет Норвегии
Фото: РИА Новости
Истребитель МиГ-31 Северного флота перехватил в пятницу над Баренцевым морем патрульный самолет Orion Военно-воздушных сил Норвегии, двигавшийся к границе РФ. Норвежский самолет после этого сменил курс и ушел от российской границы, сообщили в четверг журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.
По данным военных РФ, 4 сентября российские средства контроля засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, летевшую к госгранице.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии", — сказали в НЦУО.

Как уточнили военные, после разворота норвежского самолета от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования. В четверг МиГ-31 также поднимался на перехват однотипного норвежского самолета над Баренцевым морем.
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Комментарии
Армия , Катастрофы , НЦУО РФ , Норвегия
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