Израильская авиация вновь ударила по Сирии 

Израиль во второй раз подряд нанес авиаудар по стратегическим военным объектам в Сирии . Об этом со ссылкой на источник в Дамаске сообщает Al-Masdar News.

Атаке подверглась авиабаза Т-4 на юго-западе провинции Хомс , недалеко от Пальмиры. Силы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии (САА) пришли в боевую готовность и отразили израильские ракеты, однако некоторые из них все же достигли цели и попали по объектам на авиабазе.

Отмечается, что нападение с воздуха произошло 2 сентября вечером по местному времени. Предыдущим вечером израильские ВВС также нанесли удар по территории Сирии. Он пришелся на южный Дамаск, в результате погибли двое и пострадали восемь военнослужащих правительственной армии.

4 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили воздушную атаку армии Израиля около Дамаска. Израильские военные подтвердили факт атаки. По их словам, ее совершили в ответ на попытку неизвестных боевиков заложить взрывчатку у разделительного забора на границе.

До этого, 3 августа, Армия обороны Израиля предотвратила взрыв на границе страны с Сирией. Четыре человека подобрались к границе, они якобы пытались устроить нападение.