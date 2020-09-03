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Израильская авиация вновь ударила по Сирии 

Lenta.ru и ещё 14 1 час назад
Израильская авиация вновь ударила по Сирии
Фото: globallookpress.com
Израиль во второй раз подряд нанес авиаудар по стратегическим военным объектам в Сирии. Об этом со ссылкой на источник в Дамаске сообщает Al-Masdar News.
Атаке подверглась авиабаза Т-4 на юго-западе провинции Хомс, недалеко от Пальмиры. Силы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии (САА) пришли в боевую готовность и отразили израильские ракеты, однако некоторые из них все же достигли цели и попали по объектам на авиабазе.
Отмечается, что нападение с воздуха произошло 2 сентября вечером по местному времени. Предыдущим вечером израильские ВВС также нанесли удар по территории Сирии. Он пришелся на южный Дамаск, в результате погибли двое и пострадали восемь военнослужащих правительственной армии.
4 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили воздушную атаку армии Израиля около Дамаска. Израильские военные подтвердили факт атаки. По их словам, ее совершили в ответ на попытку неизвестных боевиков заложить взрывчатку у разделительного забора на границе.
До этого, 3 августа, Армия обороны Израиля предотвратила взрыв на границе страны с Сирией. Четыре человека подобрались к границе, они якобы пытались устроить нападение.
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Комментарии
Армия , Война в Сирии , ЦАХАЛ , Дамаск , Сирия , Хомс
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