«Украина все чаще использует БПЛА в Донбассе»

Вооруженные силы Украины все чаще используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), за последние две недели представители Донбасса зафиксировали 35 случаев пересечения линии соприкосновения, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов

"Все чаще используются БПЛА ВСУ, за последние две недели представители Донбасса зафиксировали 35 случаев пересечения ими линии соприкосновения", — отметил полпред.

Также Грызлов заявил, что представители Донецка Луганска в среду поставили вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны ВС Украины.

"Сегодня представители Донецка и Луганска поставили вопрос о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ. Украинская сторона нарушает те договоренности по усилению режима прекращения огня, которые были достигнуты на площадке контактной группы. Это касается и издания приказов, и действий украинских силовиков на линии соприкосновения", — сообщил полпред.

По словам Грызлова, представители Донбасса фиксируют, что ВСУ создают новые позиции там, где их быть не должно.

"Прежние договоренности о разведении сил и средств нарушаются Украиной, в том числе в таких районах, как Петровское и Золотое. Эти нарушения подтверждаются данными ОБСЕ. Нарушения согласованных договоренностей создает угрозу срыва режима прекращения огня", — отметил полпред.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.