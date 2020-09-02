Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грызлов: Украина все чаще использует БПЛА в Донбассе 

РИА Новости 53 минуты назад
«Украина все чаще использует БПЛА в Донбассе»
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Украины все чаще используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), за последние две недели представители Донбасса зафиксировали 35 случаев пересечения линии соприкосновения, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

"Все чаще используются БПЛА ВСУ, за последние две недели представители Донбасса зафиксировали 35 случаев пересечения ими линии соприкосновения", — отметил полпред.

Также Грызлов заявил, что представители Донецка и Луганска в среду поставили вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны ВС Украины.

"Сегодня представители Донецка и Луганска поставили вопрос о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ. Украинская сторона нарушает те договоренности по усилению режима прекращения огня, которые были достигнуты на площадке контактной группы. Это касается и издания приказов, и действий украинских силовиков на линии соприкосновения", — сообщил полпред.

По словам Грызлова, представители Донбасса фиксируют, что ВСУ создают новые позиции там, где их быть не должно.

"Прежние договоренности о разведении сил и средств нарушаются Украиной, в том числе в таких районах, как Петровское и Золотое. Эти нарушения подтверждаются данными ОБСЕ. Нарушения согласованных договоренностей создает угрозу срыва режима прекращения огня", — отметил полпред.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Последние новости
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине
Комментарии
Армия , Конфликты , Украина , Борис Грызлов , ОБСЕ , Донецк , Луганск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туск: Лукашенко хотел объединить Белоруссию и Украину
Туск: Лукашенко хотел объединить Белоруссию и Украину
В центре проводят капремонт более 300 домов
В центре проводят капремонт более 300 домов
Как жила Печерникова
Как жила Печерникова
ЕС обратился к РФ по ситуации с Навальным
ЕС обратился к РФ по ситуации с Навальным
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
02:35
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
Политика
Дома горят под Ростовом
01:19
Дома горят под Ростовом
Происшествия Пожары
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
00:15
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
Общество
В ООН дали совет Поклонской
01:29
В ООН дали совет Поклонской
Политика
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
00:26
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение