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Военный эксперт рассказал о крейсере «Москва» 

RT на русском 1 час назад
Военный эксперт рассказал о крейсере «Москва»
Фото: ТАСС
Военный эксперт Михаил Ходарёнок рассказал об особенностях крейсера «Москва» и его вооружении.

«Крейсер «Москва» — не новый корабль, ему около 40 лет. Конечно, хорошо, что его отремонтировали. На Чёрном море он — единственный крейсер. Возможности его главного оружия — ракетного комплекса, конечно, впечатляют. На Чёрном море ему вряд ли есть равный по возможностям соперник — по дальности стрельбы, по эффективности. Он практически перекрывает Чёрное море, и в случае боевых действий есть все основания предполагать, что этот комплекс покажет себя очень хорошо. Боевое применение комплекса — по надводным радиолокационно-контрастным целям, дальность его стрельбы более 500 километров», — сказал Михаил Ходарёнок в эфире радио Sputnik.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Михаил Ходаренок , ИА Sputnik , Москва
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