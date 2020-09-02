Военный эксперт рассказал о крейсере «Москва» 

«Крейсер «Москва» — не новый корабль, ему около 40 лет. Конечно, хорошо, что его отремонтировали. На Чёрном море он — единственный крейсер. Возможности его главного оружия — ракетного комплекса, конечно, впечатляют. На Чёрном море ему вряд ли есть равный по возможностям соперник — по дальности стрельбы, по эффективности. Он практически перекрывает Чёрное море, и в случае боевых действий есть все основания предполагать, что этот комплекс покажет себя очень хорошо. Боевое применение комплекса — по надводным радиолокационно-контрастным целям, дальность его стрельбы более 500 километров», — сказал Михаил Ходарёнок в эфире радио Sputnik.