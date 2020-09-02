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Батальон армии США перебрасывается в Литву для совместных учений 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Батальон армии США перебрасывается в Литву
Фото: Reuters
Батальон армии США с тяжелой бронетехникой перебрасывается в Литву для проведения совместных учений. Об этом в среду сообщило Министерство обороны балтийской республики.

"Для совместных учений в Литву на этой неделе прибывает 2-й батальон 69-го полка 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США", — сказано в сообщении.

Американские союзники доставят в Литву танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, вездеходы и другую технику общим числом до 40 единиц.
С литовскими военными, а также с дислоцированным в Литве сводным батальоном НАТО передового базирования, командование которым осуществляет Германия, американское подразделение проведет совместные учения. "Это намеченные ранее плановые учения, никак не связанные с текущими событиями в регионе", — утверждало Минобороны. Маневры пройдут на центральном полигоне литовской армии в Пабраде Швенчёнского района неподалеку от восточной границы Литвы с Белоруссией.
С апреля 2014 года в рамках миссии "Атлантическая решительность" (Atlantic Resolve) в Литве "для усиления восточного фланга НАТО" был размещен сменный контингент армии США. Было проведено более 10 его ротаций. Затем США перешли на другую форму военного сотрудничества — на участие в проводимых в Литве международных учениях.
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Армия , Войска , Прибалтика , США , Министерство обороны , НАТО , Литва
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