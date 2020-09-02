США готовят «ответку» России за БТР

Янки готовы повторить февраль 2018 года — смертельный удар по Вагнеру

Заокеанская газета Chicago Tribune сообщила, что дорожный инцидент в Сирии, который произошел в Сирии утром 25 августа между российским и американским патрулями, вызвал гнев у жителей США и может иметь внутриполитические последствия.

«Многие американцы рефлекторно хотят отомстить русским в ответ», — пишет издание.

Впрочем, Chicago Tribune все-такие признает, что есть среди американцев и такие, которые увидели в ДТП вблизи пограничного города Эль-Маликия в провинции Аль-Хасака призрак ядерной войны.

В целом реакцию штатовских СМИ можно объединить фразой: «Им (русским) нас (американцев) не запугать». И вообще, «если Соединенные Штаты выведут войска из Сирии, то » Москва заполнит пустоту», и мы окажемся в положении слабаков».

«Свободная пресса» уже писала об этом странном во всех отношениях происшествии. Отметим, что Пентагон Минобороны РФ не сразу сообщили о нем. История получила широкую огласку благодаря видео RusVesna.SU, которое появилось в Сети и сразу же стало вирусным. Вначале все напоминало гонку машин по степи, после чего янки на бронемобиле MaxxPro MRAP попытались «подрезать» БТР-82А. Вероятно, американцы полагали, что как только преградят путь, 15-тонный бронетранспортер остановится как вкопанный.

Что-то пошло не так для звездно-полосатых солдат, которые с бесспорной очевидностью совершили дурость. Если бы в этом инциденте участвовали не военные машины двух сверхдержав, то можно было смело говорить о дорожном хулиганстве. В итоге четверо солдат армии США получили сотрясения мозга и были признаны ранеными в ходе боестолкновения.

Кстати, на море такие казусы с американскими кораблями случаются довольно часто и заканчиваются куда хуже. Так, 21 июня 2017 года эсминец США «Фицджеральд» столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, поскольку последний не пожелал остановиться на полном ходу. Как потом выяснилось, офицер на борту эсминца «подрезал» ACX Crystal, будучи уверенным, что гигантский контейнеровоз мгновенно затормозит или, на худой конец, быстренько увернется. Тогда погибло 17 матросов ВМС США, после чего капитанам ВМС США объяснили, что звездно-полосатый флаг плохо сочетается с законами физики.

Однако вернемся к дорожному происшествию в Сирии. После того, как Пентагон заявил, что четверо солдат США получили ранения, тамошним генералам пришлось срочно дать еще одно пояснение, в котором было сказано, что во время российско-американского противостояния перестрелки не было. По заокеанской версии, наша бронемашина намеренно протаранила американскую, несмотря на видео RusVesna.SU, доказывающее обратное.

Портал Israel Defense попытался оправдать действия своего союзника и выставить пострадавших американских солдат чуть ли не героями, которые «знали, на что шли». По мнению израильского издания, российский военный конвой захотел получить доступ к ключевым нефтяным месторождениям в провинции Аль-Хасака, но американцы решили пресечь акцию. Кончилось тем, что «русские предприняли ряд агрессивных мер, в том числе блокировали американскую бронетехнику».

«Несмотря на отсутствие сообщений о серьезных конфликтах, этот инцидент стал напоминанием о высоких ставках в Сирии, где американские военные охраняют нефтяные месторождения, чтобы предотвратить их попадание в руки других действующих лиц, включая Россию», — пишет Israel Defense.

Это издание намекает, что у американцев терпение на пределе и они могут повторить февраль 2018 года, когда «наемники Вагнера» предприняли атаку на нефтяное месторождение к востоку от реки Евфрат. Тогда, согласно сообщению New York Times, было убито от 200 до 300 «плохих парней».

Интересно, были ли в реальности со стороны американских военных такие угрозы или другие намеки на «ответку»? Или янки посылают русским сигнал через Израиль?

В то же время западные СМИ с подачи Пентагона написали о растущем давлении русских на американцев в Сирии. «Это часть общей картины инцидентов. Россия нарушает целый ряд местных соглашений по координации и по существу преследует американские силы» — резюмирует BBC.

С другой стороны, буквально месяц назад, американский генерал-майор Кеннет П. Экман, который руководит операцией «Непоколебимая решимость» (война с ИГИЛ*) сообщал, что многие СМИ, в том числе американские, намеренно искажают российско-американские противоречия в Сирии. «По большому счету, мы видим, что русские соблюдают протоколы, которые мы (американцы) ввели в действие, — заявил Экман. — Они соблюдают правила дорожного движения, которые возникают на тактическом уровне между нашими конвоями. И очень редко недоразумение вызывает какие-то эмоции».

Кроме того, как-то не вяжутся действия американского патруля 25 августа с защитой нефтяных месторождений. Если он и впрямь препятствовал их захвату, зачем сразу уехал после ДТП? И вообще, если Россия пыталась прибрать к рукам «черное золото» Сирии, то почему не воспользовалась моментом, когда янки отправились лечить голову?

Ответы на эти вопросы следует искать в плоскости предвыборной кампании в США. В частности, Бретт Макгарк, бывший спецпосланник коалиции по разгрому группировки «Исламское государство» , резко раскритиковал реакцию Белого дома на этот инцидент.

«Нас так «уважают» под руководством Трампа: российские вооруженные силы таранят и ранят американские войска в Сирии», — написал Макгарк в Twitter. — Ни один компетентный C-in-C не оставил бы наши войска в таком положении, имея в виду главнокомандующего, президента Дональда Трампа. Он бросает наши войска на произвол судьбы».

В этом плане не так уж и не прав портал Israel Defense, увязывая дорожный инцидент с напоминаем о феврале 2018 года. Дело в том, что в борьбе за кресло главы Белого дома хороши все средства. Если американская «ответка» прилетела бы сейчас, то к 3 ноября, когда состоятся выборы президента, о ней уже забыли бы. То есть, если и мстить, то где-то во второй половине октября.

Газета Chicago Tribune, кстати, именно этого и опасается, что в США активизируются силы, которые с одной стороны, хотели бы побольше «русской жести» в отношении солдат США в Сирии, с другой — очередной военной авантюры, вроде американского ракетного удара по САР. То и другое нанесло бы ущерб политическому имиджу Трампа.

О том, что возможны новые ДТП между нашими и штатовскими патрулями в провинции Аль-Хасака (или что-то поопаснее), сообщило авторитетное издание South Front, которое уже назвало историю деконфликтинга российско-американской дорожной войной. «Силы США и России регулярно оказываются вовлеченными в различные мелкие инциденты в этом районе, поскольку обе стороны стремятся блокировать передвижения друг друга в регионе, — отмечает South Front. — Последние события показывают, что эти действия могут легко привести к дальнейшей эскалации, причем в любой момент».

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.