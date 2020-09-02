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Завершён ремонт ракетного крейсера «Москва» 

RT на русском и ещё 3 4 часа назад
Завершён ремонт ракетного крейсера «Москва»
Фото: mil.ru
Флагманский корабль Черноморского флота России, гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел на первые учения после ремонта.

«Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» вышел в море после завершения планового ремонта», — цитирует РИА Новости отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Отмечается, что корабль приступил к отработке специальной курсовой задачи.
Также сообщается, что экипаж отработает ведение противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной борьбы.
Ранее в Севастополе государственные испытания на Черноморском флоте прошли два новых катера «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник».
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Армия , Войска , Оружие , РИА Новости
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