«Америка ответит»: Помпео заметил активность РФ

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«Америка ответит»: Помпео заметил «активность» России 

Газета.Ru 18 минут назад
США заметили усиление активности России в районе Аляски и в других частях мира, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. В этом контексте он упомянул недавний инцидент с подлодкой, всплывшей у берегов Аляски, и столкновение российских и американских военнослужащих в Сирии.
США готовят «морское удушение России»
США отмечают усиление активности России в районе Аляски и в других частях мира, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью радиостанции WMAL-FM.
Таким образом он прокомментировал информацию, что объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и северное командование Вооруженных сил (ВС) США ранее вели наблюдение за подводной лодкой российского ВМФ, всплывшей в международных водах вблизи Аляски.
Информационное агентство Associated Press (АР) ранее передавало, что экипажи американских рыболовных судов у побережья Аляски сообщили Береговой охране США о присутствии в Беринговом море российских боевых кораблей. Представитель Береговой охраны Кип Уадлоу отметил, что он связался с объединенным командованием ВС США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон и получил подтверждение, что эти боевые корабли принимают участие в запланированных ранее российских военно-морских учениях. Об этих маневрах знали некоторые американские официальные лица.

«Нынешняя активность России на море происходит в международных водах, далеко за пределами территориальных вод США. Мы не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ России или других кораблей», — указало в своем Twitter северное командование ВС США.

Как подчеркнули военные, они «тщательно отслеживают» движение всех судов и иностранных кораблей в своей зоне ответственности.
По словам источника РИА «Новости» в Тихоокеанском флоте, всплывшая около Аляски российская субмарина — это участвующий в учениях атомный подводный крейсер «Омск».
Собеседник агентства уточнил, что никакой нештатной ситуации нет.
Позже, правда, эксперты Forbes, проанализировав фото подводной лодки, пришли к выводу, чтобы это не была подлодка K-186 «Омск», а атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles ВМС США.
К-186 «Омск» — многоцелевая атомная подводная лодка с управляемым ракетным вооружением модернизированного проекта 949АМ «Антей». Субмарина, входящая в состав Тихоокеанского флота ВМФ России, вооружена крылатыми ракетами «Оникс», «Циркон», «Калибр». Крейсер предназначен для уничтожения авианосных ударных соединений на дальности до 1 тыс. км и наземных целей дальностью до 2,6 тыс. км.
Помимо этого инцидента вблизи Аляски, Помпео также упомянул происшествие, которое имело место на северо-востоке Сирии между силами США и России, в результате которого, по версии Вашингтона, пострадали военнослужащие Соединенных Штатов.

«На прошлой неделе мы стали свидетелями инцидента, когда российская техника намеренно врезалась в американскую машину. Именно в такого рода вещах мы тесно работаем с Россией, чтобы сказать им, что это неприемлемое поведение, что Америка ответит», — заявил госсекретарь США.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в конце августа.
США обвинили Россию в том, что она нарушила протоколы взаимодействия, утвержденные обеими странами в декабре 2019 года.
По словам руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота, нарушение имело место утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик на северо-востоке Арабской республики. Он сообщил, что российская техника врезалась в бронеавтомобиль международной коалиции, из-за чего пострадал экипаж машины.
Американскому патрулю пришлось покинуть этот район, чтобы снизить напряжение, сообщил представитель СНБ.

«Коалиция и Соединенные Штаты не стремятся к эскалации [напряженности] в отношениях с какими-либо военными силами [иностранных] государств, но силы США всегда сохраняют за собой неотъемлемое право и обязанность защищать себя от враждебных действий», — предупредил Эллиот.

До этого об инциденте на северо-востоке Сирии сообщала газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.
Как писало издание, в результате столкновения у четырех военнослужащих Соединенных Штатов диагностировали «симптомы, сходные с легким сотрясением» головного мозга.
Впоследствии глава генерального штаба России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор, но его детали не разглашались, отметили в Пентагоне.
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Армия , Видео , Статьи , Майкл Помпео , Марк Милли , Валерий Герасимов , Пентагон , Associated Press , Forbes , Аляска , Сирия , США
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