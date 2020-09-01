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Россия выразила протест из-за учений ВС США в Эстонии 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Россия резко отреагировала на учения США в Эстонии
Фото: газета.ру
Посольство РФ в Вашингтоне выразило протест в связи с проведением учений ВС США на территории Эстонии. с Об этом говорится в сообщении в Facebook посольства.

"Российская Федерация неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от "линии соприкосновения" Россия-НАТО. Считаем действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности", — говорится в сообщении.

Учения проходят в примерно в 110 км от границы с Россией, они будут проходить с 1 по 10 сентября.
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Армия , Войска , Оружие , США , Эстония
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