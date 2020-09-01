Россия резко отреагировала на учения США в Эстонии

"Российская Федерация неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от "линии соприкосновения" Россия-НАТО. Считаем действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности", — говорится в сообщении.