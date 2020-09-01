Россия резко отреагировала на учения США в Эстонии

Посольство РФ в Вашингтоне выразило протест в связи с проведением учений ВС США на территории Эстонии. с Об этом говорится в сообщении в Facebook посольства.
"Российская Федерация неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от "линии соприкосновения" Россия-НАТО. Считаем действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности", — говорится в сообщении.
Учения проходят в примерно в 110 км от границы с Россией, они будут проходить с 1 по 10 сентября.