НАТО заявила о «новом уровне провокации» России

НАТО утверждает, что на прошлой неделе российский истребитель Су-27 осуществил перехват бомбардировщика В-52 ВВС США , якобы нарушив воздушное пространство альянса.

Речь идет об инциденте, который произошел 28 августа над Балтийским морем. Утверждается, что «российский Су-27, летевший из Калининграда , вслед за B-52 вошел в воздушное пространство Дании над островом» Борнхольм, передает ТАСС.

В ответ «были запущены датские самолеты быстрого реагирования», но «российские истребители повернули назад еще до перехвата». При этом «датские самолеты оставались в воздухе и патрулировали, чтобы защитить суверенитет датского воздушного пространства».

Отмечается, что случившееся стало «первым в этом роде» инцидентом за «несколько лет», что говорит, по мнению альянса, «о новом уровне провокационного поведения России».

Напомним, за последние дни российским истребителям неоднократно приходилось подниматься в небо на перехват иностранных военных самолетов над Балтикой. Так, только в понедельник Су-27 вылетали дважды.