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НАТО заявила о «новом уровне провокационного поведения» России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 11 минут назад
НАТО заявила о «новом уровне провокации» России
Фото: Reuters
НАТО утверждает, что на прошлой неделе российский истребитель Су-27 осуществил перехват бомбардировщика В-52 ВВС США, якобы нарушив воздушное пространство альянса.
Речь идет об инциденте, который произошел 28 августа над Балтийским морем. Утверждается, что «российский Су-27, летевший из Калининграда, вслед за B-52 вошел в воздушное пространство Дании над островом» Борнхольм, передает ТАСС.
В ответ «были запущены датские самолеты быстрого реагирования», но «российские истребители повернули назад еще до перехвата». При этом «датские самолеты оставались в воздухе и патрулировали, чтобы защитить суверенитет датского воздушного пространства».
Отмечается, что случившееся стало «первым в этом роде» инцидентом за «несколько лет», что говорит, по мнению альянса, «о новом уровне провокационного поведения России».
Напомним, за последние дни российским истребителям неоднократно приходилось подниматься в небо на перехват иностранных военных самолетов над Балтикой. Так, только в понедельник Су-27 вылетали дважды.
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Комментарии 1
Армия , Войска , Оружие , НАТО , ИТАР-ТАСС , США
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