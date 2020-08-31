«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!» 

Американским военным следовало оставить пулевые дыры в российских военных в ходе инцидента в Сирии . Об этом заявили читатели британского таблоида Daily Mail.

25 августа, как сообщал «Рамблер», два американских бронеавтомобиля MRAP стали преследовать пять бронированных автомобилей военной полиции Вооруженных сил (ВС) России, а еще два блокировали дорогу далее по маршруту планового патрулирования территории на северо-востоке Сирии.

Собеседники в Министерстве обороны США сообщили Politico, что в результате инцидента у четверых военнослужащих США были диагностированы симптомы, сходные с легким сотрясением головного мозга. Daily Mail среди прочих изданий написало об инциденте.

«Почему этим российским солдатам удалось уехать без пулевых дыр?!» — написал в комментариях к публикации один из читателей.

Другой призвал наконец выбить дурь из бензоколонки, более известной как Россия, а еще один назвал тот факт, что американцы не начали стрелять по россиянам, проявлением сдержанности, которое предотвратило широкомасштабную войну.