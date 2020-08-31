Новые бомба и торпеда появятся в России 

Производитель этих боеприпасов заявил о готовности к их серийному производству.

Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , которая является крупнейшим отечественным производителем управляемого вооружения, объявила о готовности начать серийное производство новых боеприпасов.

Как заявил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов , речь идёт о корректируемой авиационной бомбе калибра 250 килограммов и перспективной торпеды. Оба боеприпаса в начале 2020 года завершили госиспытания и сейчас получено разрешение на их производство.

Борис Обносов подчеркнул, что за предыдущие несколько лет корпорация "Тактическое ракетное вооружение" сделала порядка 11-12 новых типов изделий в области авиационных средств поражения, которые представлены сегодня в разной стадии готовности. Демонстрация этих разработок прошла на форуме "Армия"-2020 в Подмосковье в августе.