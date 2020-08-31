Новые бомба и торпеда появятся в России 

Производитель этих боеприпасов заявил о готовности к их серийному производству.
Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение", которая является крупнейшим отечественным производителем управляемого вооружения, объявила о готовности начать серийное производство новых боеприпасов.
Как заявил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, речь идёт о корректируемой авиационной бомбе калибра 250 килограммов и перспективной торпеды. Оба боеприпаса в начале 2020 года завершили госиспытания и сейчас получено разрешение на их производство.
Борис Обносов подчеркнул, что за предыдущие несколько лет корпорация "Тактическое ракетное вооружение" сделала порядка 11-12 новых типов изделий в области авиационных средств поражения, которые представлены сегодня в разной стадии готовности. Демонстрация этих разработок прошла на форуме "Армия"-2020 в Подмосковье в августе.
Напомним, ранее стало известно, что две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 М «Ясень-М», которые заложили на заводе «Севмаш» 20 июля 2020 года, войдут в состав военно-морского флота (ВМФ) России только к конце текущего десятилетия. Субмарины, что получат имена «Воронеж» и «Владивосток» в честь городов воинской славы, будут строить более 6 лет. В перспективе подводные лодки также должны получить новые гиперзвуковые ракеты «Циркон» морского базирования. Противокорабельная ракета «Циркон» развивает скорость около 10000 км/ч и способна поражать цели на расстоянии свыше тысячи километров. Полёт новой ракеты на максимальную дальность занимает 6 минут.