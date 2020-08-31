Взрыв ракеты: почему разбился Су-27 в Крыму

Истребитель Су-27, который разбился в марте над Черным морем у побережья Крыма, потерпел крушение из-за взрыва двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска, заявили в ВС РФ. Катастрофа произошла 25 марта. В ходе поисково-спасательной операции найти летчика так и не удалось.

Причиной крушения истребителя Су-27 25 марта 2020 года над Черным морем у побережья Крыма стал взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска, заявил в программе «Военная приемка» в эфире телеканала «Звезда» начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов

В программе были показаны кадры подъема обломков самолета со дна Черного моря. Часть из них содержала входные отверстия от осколков элементов ракеты и следы пороховых газов.

Как отметил командир 145-го аварийно-спасательного отряда Черноморского флота Вадим Джанунц, обнаружить обломки самолета удалось только спустя две недели после крушения.

Минобороны России 25 марта сообщило об исчезновении с экранов радаров выполнявшего плановый полет истребителя Су-27 ВКС РФ. Это произошло над акваторией Черного моря в 50 км от Феодосии в Крыму. С 25 по 27 марта проводилась поисковая операция, в которой были задействованы суда и корабли Черноморского флота, пограничной службы, гражданские суда и вертолеты. В пресс-службе Росморречфлота сообщали, что к месту падения истребителя направили два буксира «Спасатель Демидов» и «Меркурий». В зоне поиска также находились теплоход «Волго-Балт 179». Спасательную операцию координировали Морские спасательно-координационные центры (МСКЦ) Керчь. Поиски были осложнены погодой и темным временем суток

«В 05:25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя, координаты зоны ответственности севастопольской. Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком», — сообщало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

При этом позже в Минобороны опровергли информацию о том, что поисковикам удалось засечь сигнал радиобуя с местонахождения пилота, передавало агентство «Интерфакс». Обнаружить летчика так и не удалось.

Истребители Су-27 входят в состав дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО). Они предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников над своей территорией, а также обеспечения действий сил флота в 300-400 км от береговой черты. Экипаж состоит из одного человека. Боевой радиус достигает 1,2 тыс. км.

В день, когда потерпел крушение Су-27, произошла еще одна катастрофа: на Кубани под станицей Дмитриевской разбился учебно-боевой самолет L-39. Им управлял четверокурсник Краснодарского высшего военного авиационного училища, он погиб. В Минобороны России сообщили, что пилот пытался увести падающую машину в сторону от населенного пункта, поэтому ему не хватило времени на катапультирование. Полет выполнялся без боекомплекта.

В военном ведомстве предположили, что L-39 разбился из-за технической неисправности.

L-39 (Aero L-39 Albatros) — это одномоторный двухместный самолет, разработанный чешской фирмой Aero Vodochody. На нем курсантов обучают технике пилотирования, элементам боевого применения, связанным с перехватом воздушных целей визуально, и действиям по наземным объектам. На этих самолетах тренируется летный состав училищ и строевых частей.

До этого катастрофы с участием боевых самолетов происходили в декабре прошлого года. Тогда под Комсомольском-на-Амуре в 120 км от аэродрома Дземги разбился истребитель пятого поколения Су-57. Это была первая авария для этой модели. Пилот успел катапультироваться. Его обследовали и сразу отпустили из больницы.

В том же месяце на Кубани потерпел крушение военный вертолет Ми-28, на борту которого находились два человека — командир и второй пилот. Оба они погибли.

Как отмечал источник ТАСС в региональных экстренных службах, это были опытные летчики.

Разбившуюся технику обнаружили на территории воинской части. Как заявил источник ТАСС, вертолет зацепил землю из-за сильного тумана. При этом источник РИА «Новости» выразил мнение, что крушение произошло из-за ошибки в пилотировании и технической неисправности.